Gürültü yapıyor diye komşu çiftlikteki eşeği tüfekle yaraladı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Ilgın ilçesinde Osman U., iddiaya göre gürültü yaptığı gerekçesiyle, komşusu Cihan Gümüş'ün çiftliğindeki eşeği, av tüfeğiyle vurarak yaraladı.
Olay, bugün öğle saatlerinde Büyükoba Mahallesi'ndeki yaylada meydana geldi. Osman U., yayladaki çiftlik komşusu Cihan Gümüş'in çiftliğindeki eşeğine, gürültü yaptığı gerekçesiyle av tüfeğiyle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar karın bölgesine isabet eden eşek yaralandı. Eşeğinin yaralandığı fark eden Gümüş de jandarmaya haber verdi. Jandarma, Osman U.'nun ifadesine başvurdu. Orman ve Su İşleri 8'inci Bölge Müdürlüğü'nün Osman U. hakkında idari para cezai uygulayacağı öğrenildi.
Yaralı eşeğinin Ilgın Belediyesi aracılığıyla Konya'da Veteriner Fakültesi'ne götürülerek tedavi altına alınacağı ifade eden Cihan Gümüş, şunları söyledi:
''Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Adam gelip vurmuş. Eşkiyalık mı yapalım? Vuran insan karşıya çiftlik yaptı. Burası mera ve biz eşeğimizle ekmeğimizi, suyumuzu taşıyoruz. Biz mağduruz.''
Yapılan şiddete tepki gösteren Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, son dönemlerde hayvanlara yönelik şiddetin arttığını belirtti. Eşeğin tedavi için Konya'ya getirilmesi için Ilgın Belediyesi'nden yardım istediklerini ifade eden Sürmeli, ''Eşek, belediyeye ait araçla veteriner fakültesine getirilip, tedavi altına alınacak. Saatlerce yaralı vaziyette orada bekledi'' dedi.
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