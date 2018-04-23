Gürün’de trafik kazası 4 yaralı

Sivas’ın Gürün İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Gürün karayolunda meydana geldi. Kazada; Sivas’tan Gürün istikametine gitmekte olan A.K (22) yönetimindeki 58 TK 433 plakalı otomobil Konak Pınar mevkisinde yoldan çıkarak takla attı. Araçta bulunan A.K.(22), Z.K.(2), H.K.(49) ve H.K (45) ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Gürün Devlet Hastanesine nakledilirken burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Uygulama hastanesine sevk edildiler. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.