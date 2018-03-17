Güven timinden pazardaki yankesici çifte suçüstü

Antalya’da pazarda bir kadının çantasını çalan yankesici çift, Güven timleri tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Kepez ilçesi Kapalı Perşempe pazarında meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ’Güven timleri’, çeşitli suçlardan kaydı bulunan S.Ö. ve eşi O.G.’yi pazar içinde takibe aldı. Uzun süre ikiliyi takip eden Güven timleri, çiftin B.K. isimli kadının içinde 20 lira bulunan çantasını çaldığını fark etti. Yankesici çift gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen çift, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. İçinde 20 lire bulunan çanta ise sahibine teslim edildi.
Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor
Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu
PKK hainlikte sınır tanımıyor! Kadın ve çocukları öldürdüler
E-5'te büyük şok! Alev alev yandı
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı
BM'den son dakika Afrin açıklaması! Sayı verdi!
MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!
80'li yılların milyarderi şimdi köy hayatı yaşıyor
Yılın en iyileri açıklandı! İşte kazanan
Okuyucu Yorumları 0 yorum