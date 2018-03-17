Güven timinden pazardaki yankesici çifte suçüstü

Antalya’da pazarda bir kadının çantasını çalan yankesici çift, Güven timleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kepez ilçesi Kapalı Perşempe pazarında meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ’Güven timleri’, çeşitli suçlardan kaydı bulunan S.Ö. ve eşi O.G.’yi pazar içinde takibe aldı. Uzun süre ikiliyi takip eden Güven timleri, çiftin B.K. isimli kadının içinde 20 lira bulunan çantasını çaldığını fark etti. Yankesici çift gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen çift, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. İçinde 20 lire bulunan çanta ise sahibine teslim edildi.