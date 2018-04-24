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Güven timleri uyuşturucuya geçit vermiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 09:21 | Son Güncelleme

Adana’da güven tim ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yapılan suçüstü baskında 5 paket eroin ve bir miktar para ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi.

Güven timleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Adana’da güven tim ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yapılan suçüstü baskında 5 paket eroin ve bir miktar para ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı güven tim ekipleri Gülbahçesi Mahallesi’nde Y.K. isimli şahsın K.S. ve E.H.’ye eroin sattığı istihbaratını aldı. Polis hemen adrese şok baskın yaptı. Polisi gören zanlı ve uyuşturucu satın alanlar kaçtı. Zanlı kaçarken eroin paketlerini, bir miktar parayı ve cep telefonunu attı. Polis önce zanlıyı yakalayıp daha sonra da eroin paketlerini ve diğer malzemeleri topladı.
Gözaltına alınan 3 şahıstan biri uyuşturucu ticareti yapmaktan, diğer 2’si ise uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak suçlarından adliyeye sevk edildi.

Güven timleri uyuşturucuya geçit vermiyor

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