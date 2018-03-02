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Güvenlik görevlisi, araçta tabancayla intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2018 19:09 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, güvenlik görevlisi Mustafa A.

Güvenlik görevlisi, araçta tabancayla intihar etti

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, güvenlik görevlisi Mustafa A. (26), çalıştığı PTT şubesinin otoparkındaki resmi aracın içinde tabancasını başına ateşleyerek yaşamına son verdi.
Olay akşam saatlerinde Hürriyet Caddesi'ndeki PTT şubesinde meydana geldi. 7 aydır güvenlik görevlisi olarak çalışan Mustafa A., telefonla görüşme yapacağını söyleyerek şubenin arkasında bulunan otoparka gitti. Burada resmi aracın sürücü koltuğuna oturan Mustafa A., tabancasını başına dayayıp ateşledi. Silah sesini duyanlar otoparka gittiğinde Mustafa A.'yı aracın içinde kanlar içerisinde gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa A.'nın öldüğünü belirledi. Ölümüyle yakınlarına yasa boğan Mustafa A.'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurum Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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