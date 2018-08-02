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Güvenlik görevlisi, çalıştığı villada öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 14:15 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de bir iş adamına ait villada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz (47), güvenlik noktasında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de bir iş adamına ait villada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz (47), güvenlik noktasında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi, Komando Caddesi'nde bir iş adamına ait villada, güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz, bu sabah güvenlik noktasında saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz bir kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle açılan ateşte, Sami Yılmaz kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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