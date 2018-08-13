Güvenlik görevlisi evinde bıçaklanarak öldürüldü

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, özel güvenlik görevlisi Bayram Talip (40), evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu. Cinayetle ilgili olarak evden çıkarken görüldüğü öne sürülen Mehmet Sıddık A. (69) ile eşi gözaltına alındı.
Olay, Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Ayvalık Devlet Hastanesi’nde güvenlik görevlisi Bayram Talip, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu. Eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen Talip'in komşularının ifadesi üzerine evden çıkarken görüldüğü iddia edilen besici Mehmet Sıddık A. ile ismi öğrenilemeyen eşi jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay yerine gelen Bayram Talip’in annesi Suna Talip ve babası Hasan Talip sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Bayram Talip’in cenazesi ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.
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