Güvenlik görevlisini kabine kilitleyip, kabloları çaldılar

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, uyuyan güvenlik görevlisini kabine kilitleyip, iş yerinden 50 bin TL değerinde bakır kablo çalan 4'ü Afganistan uyruklu 5 kişi, yakalandı.
Olay, gece saatlerinde, İzmit Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlar, güvenlik görevlisini bulunduğu kabine kilitledi. Kapıyı kırarak, iş yerine giren hırsızlar, 50 bin TL değerinde bakır kablo çaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmanın ardından hırsızları Başiskele ilçesinde yakalayarak, gözaltına aldı. Türk vatandaşı O.A. (62) ve beraberindeki Afganistan uyruklu A.A. (21), Ş.A.A. (21), İ.D. (17) ve M.M. (21), kabloları Gölcük'teki bir hurdacıya sattıklarını söyledi. Hurdacıya giden polisler, çalınan kabloları aldı. Kablolar, iş yeri sahibine teslim edildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan 4'ü Afgan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.
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