Güvenlik görevlisinin katil zanlısı, daha önce 7 kişiyi öldüren seri katil çıktı (2)

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Kayseri'de daha önce 7 kişiyi öldürüp, son olarak 5 gün önce bir villanının güvenlik görevlisi Sami Yılmaz (47) cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 'Avcı' lakaplı seri katil Hamdi Kayapınar (39), Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin sorgusunun ardından parmak izi işlemleri için Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kayapınar, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

