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Güvenlik görevlisinin katil zanlısı, daha önce 7 kişiyi öldüren seri katil çıktı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 14:24 | Son Güncelleme

ADLİYEYE SEKV EDİLDİ Kayseri'de 5 gün önce güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ı vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hamdi Kayapınar, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.   FOTOĞRAFLI

Güvenlik görevlisinin katil zanlısı, daha önce 7 kişiyi öldüren seri katil çıktı (3)

ADLİYEYE SEKV EDİLDİ
Kayseri'de 5 gün önce güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ı vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hamdi Kayapınar, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Güvenlik görevlisinin katil zanlısı, daha önce 7 kişiyi öldüren seri katil çıktı (3)Güvenlik görevlisinin katil zanlısı, daha önce 7 kişiyi öldüren seri katil çıktı (3)Güvenlik görevlisinin katil zanlısı, daha önce 7 kişiyi öldüren seri katil çıktı (3)

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