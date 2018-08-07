Güvenlik görevlisinin katil zanlısı, daha önce 7 kişiyi öldüren seri katil çıktı (5)

KIRMIZI BİSİKLETİ DAHA ÖNCEKİ CİNAYETLERDE DE KULLANMIŞ
Kayseri'de 5 gün önce güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ın görev yaptığı villanın güvenlik noktasında öldürülmesi olayıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Cinayet zanlısı seri katil Hamdi Kayapınar'ın daha önce işlediği cinayetlerde kullandığı kırmızı bisikletiyle olay gününden 3 gün önce bölgeye giderek keşif yaptığı ortaya çıktı.
SİLAHINI BİSİKLETİNİ SEPETİNDE TAŞIMIŞ
Kayapınar'ın olay günü de tüfeğini sepetine koyduğu kırmızı bisikletiyle bölgeye gittiği belirtildi. Burada çevreyi kolaçan eden Hamdi Kayapınar'ın, kimsenin olmadığını belirleyince Sami Yılmaz'ı kulübede öldürdüğü, çok beğendiği silahını da alarak çıktığı ifade edildi.
HURDA VE ATIK TOPLAYARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYORMUŞ
2017 ayının Şubat ayında cezaevinden tahliye olan Kayapınar'ın hurda ve atık toplayarak geçimini sağladığı bildirildi. Hamdi Kayapınar'ın Sami Yılmaz'ın silahını da yine bölgede hurda toplarkan görüp beğendiği kaydedildi. Karapınar'ın cinayette kullandığı tüfeğin ise çöpte bulunduğu ifade edildi.
TUTUKLANDI
Bu arada, adliyeye sevk edilen Hamdi Kayapınar, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Kayapınar, tutuklanarak cezeaevine kondu.
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