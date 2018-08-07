HABER

Güvenlik görevlisinin katil zanlısı, daha önce 7 kişiyi öldüren seri katil çıktı (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 16:09 | Son Güncelleme

KIRMIZI BİSİKLETİ DAHA ÖNCEKİ CİNAYETLERDE DE KULLANMIŞ Kayseri'de 5 gün önce güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ın görev yaptığı villanın güvenlik noktasında öldürülmesi olayıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

KIRMIZI BİSİKLETİ DAHA ÖNCEKİ CİNAYETLERDE DE KULLANMIŞ
Kayseri'de 5 gün önce güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ın görev yaptığı villanın güvenlik noktasında öldürülmesi olayıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Cinayet zanlısı seri katil Hamdi Kayapınar'ın daha önce işlediği cinayetlerde kullandığı kırmızı bisikletiyle olay gününden 3 gün önce bölgeye giderek keşif yaptığı ortaya çıktı.
SİLAHINI BİSİKLETİNİ SEPETİNDE TAŞIMIŞ
Kayapınar'ın olay günü de tüfeğini sepetine koyduğu kırmızı bisikletiyle bölgeye gittiği belirtildi. Burada çevreyi kolaçan eden Hamdi Kayapınar'ın, kimsenin olmadığını belirleyince Sami Yılmaz'ı kulübede öldürdüğü, çok beğendiği silahını da alarak çıktığı ifade edildi.
HURDA VE ATIK TOPLAYARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYORMUŞ
2017 ayının Şubat ayında cezaevinden tahliye olan Kayapınar'ın hurda ve atık toplayarak geçimini sağladığı bildirildi. Hamdi Kayapınar'ın Sami Yılmaz'ın silahını da yine bölgede hurda toplarkan görüp beğendiği kaydedildi. Karapınar'ın cinayette kullandığı tüfeğin ise çöpte bulunduğu ifade edildi.
TUTUKLANDI
Bu arada, adliyeye sevk edilen Hamdi Kayapınar, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Kayapınar, tutuklanarak cezeaevine kondu.

PARTNERDireksiyona 1 şişe su koyup bekledi sonuç korkunç!Direksiyona 1 şişe su koyup bekledi sonuç korkunç!
Market işletmecisi çatıda intihar ettiMarket işletmecisi çatıda intihar etti
Kayseri'de bir evde Roma dönemine ait mezar taşları bulunduKayseri'de bir evde Roma dönemine ait mezar taşları bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Darbe endişesi iddiası!

Darbe endişesi iddiası!

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da simit satan çocuğu halk otobüsünde kemerle dövdü! Sosyal medyada büyük tepki!

Şanlıurfa'da simit satan çocuğu halk otobüsünde kemerle dövdü! Sosyal medyada büyük tepki!

İstanbul Esenyurt'ta babası tarafından dövülen çocuk beyin kanaması geçirdi! Hastane raporundaki kan donduran detay!

İstanbul Esenyurt'ta babası tarafından dövülen çocuk beyin kanaması geçirdi! Hastane raporundaki kan donduran detay!

Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci: Hepimiz Mesul Özil olacağız

Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci: Hepimiz Mesul Özil olacağız

Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar

Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar

Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor

Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor

Bağcılar'da dehşet: 2 ölü

Bağcılar'da dehşet: 2 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.