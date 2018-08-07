Güvenlik görevlisinin katil zanlısı, daha önce 7 kişiyi öldüren seri katil çıktı (6)

SERİ KATİL, DÜZENLENEN KANUNDAN YARARLANIP, CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ
Kayseri Barosu'na kayıtlı ağır ceza avukatlarından Hacı Ağca, daha önce 7 kişiyi öldüren ve 5 gün önceki güvenlik görevlisi Sami Yılmaz (47) cinayetiyle ilgili tutuklanan, 'Avcı' lakaplı seri katil Hamdi Kayapınar hakkında açıklamalarda bulundu. Kayapınar'ın, 8 Nisan 1991 tarihinde düzenlenen eski 765 sayılı 'Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanun'un hükümlerinden yararlanıp, 16 yıl 2 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiğini söyledi. Avukat Ağca, 1 Haziran 2005'ten sonra değiştirilen kanunda cezanın, 24 yıla çıkarıldığını kaydetti. Ağca, seri katilin, 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmesinin nedenine ilişkin şunları söyledi:
"Eski 765 Sayılı 'Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanun'umuzun amir hükümlerinden kaynaklanmaktaydı. Bu kanunumuzda 8 Nisan 1991 tarihinde yapılan düzenleme ile müebbet hapis cezası alan bir şahıs, 16 yıl 2 gün kapalı cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmekteydi. Bu şahsın tahliyesinin de temel sebebi budur. O tarihli ceza infaz yasamızda maalesef cezaların infazı çok düşük olduğu için şahsın toplamda yatması gereken 36 yıldı. Bunun 16 yıl 2 gününü yattıktan sonra tahliye oluyordu. Geri kalan 20 yıl süreyi de 'iyi hal'de geçirmesi gerekiyordu. Maalesef o tarihteki ceza infaz kanunumuzun infazındaki düşüklüğü, bu sonucu doğurmuştur. 1 Haziran 2005 tarihinden sonra yapılan düzenleme ile şahsın cezaevinden geçirmesi gereken süre 24 yıldır. Hakkında tahliye süresi de 36 yıldır. Seri katil tutuklanınca geçmiş cezalar da eklenecektir."
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