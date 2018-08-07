HABER

Güvenlik görevlisinin katil zanlısı, daha önce 7 kişiyi öldüren seri katil çıktı (6)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 18:58 | Son Güncelleme

SERİ KATİL, DÜZENLENEN KANUNDAN YARARLANIP, CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ Kayseri Barosu'na kayıtlı ağır ceza avukatlarından Hacı Ağca, daha önce 7 kişiyi öldüren ve 5 gün önceki güvenlik görevlisi Sami Yılmaz (47) cinayetiyle ilgili tutuklanan, 'Avcı' lakaplı seri katil Hamdi Kayapınar hakkında açıklamalarda bulundu.

SERİ KATİL, DÜZENLENEN KANUNDAN YARARLANIP, CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Kayseri Barosu'na kayıtlı ağır ceza avukatlarından Hacı Ağca, daha önce 7 kişiyi öldüren ve 5 gün önceki güvenlik görevlisi Sami Yılmaz (47) cinayetiyle ilgili tutuklanan, 'Avcı' lakaplı seri katil Hamdi Kayapınar hakkında açıklamalarda bulundu. Kayapınar'ın, 8 Nisan 1991 tarihinde düzenlenen eski 765 sayılı 'Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanun'un hükümlerinden yararlanıp, 16 yıl 2 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiğini söyledi. Avukat Ağca, 1 Haziran 2005'ten sonra değiştirilen kanunda cezanın, 24 yıla çıkarıldığını kaydetti. Ağca, seri katilin, 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmesinin nedenine ilişkin şunları söyledi:

"Eski 765 Sayılı 'Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanun'umuzun amir hükümlerinden kaynaklanmaktaydı. Bu kanunumuzda 8 Nisan 1991 tarihinde yapılan düzenleme ile müebbet hapis cezası alan bir şahıs, 16 yıl 2 gün kapalı cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmekteydi. Bu şahsın tahliyesinin de temel sebebi budur. O tarihli ceza infaz yasamızda maalesef cezaların infazı çok düşük olduğu için şahsın toplamda yatması gereken 36 yıldı. Bunun 16 yıl 2 gününü yattıktan sonra tahliye oluyordu. Geri kalan 20 yıl süreyi de 'iyi hal'de geçirmesi gerekiyordu. Maalesef o tarihteki ceza infaz kanunumuzun infazındaki düşüklüğü, bu sonucu doğurmuştur. 1 Haziran 2005 tarihinden sonra yapılan düzenleme ile şahsın cezaevinden geçirmesi gereken süre 24 yıldır. Hakkında tahliye süresi de 36 yıldır. Seri katil tutuklanınca geçmiş cezalar da eklenecektir."

PARTNER11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...
6'ncı kattan düşerek ölen Seren, son yolculuğuna uğurlandı6'ncı kattan düşerek ölen Seren, son yolculuğuna uğurlandı
Kobani'den Suruç'a geçen 3 terörist tutuklandıKobani'den Suruç'a geçen 3 terörist tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nedim Şener'den canlı yayında 'dolar' çağrısı: Şimdi sıra para babalarında!

Nedim Şener'den canlı yayında 'dolar' çağrısı: Şimdi sıra para babalarında!

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Cumhurbaşkanı çağrı yaptı, MHP bozdurdu

Cumhurbaşkanı çağrı yaptı, MHP bozdurdu

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

ABD ile görüşecek heyet yola çıktı! İlk görüşme yarın

ABD ile görüşecek heyet yola çıktı! İlk görüşme yarın

Diğer Haberler
Şanlıurfa'da simit satan çocuğu halk otobüsünde kemerle dövdü! Sosyal medyada büyük tepki!

Şanlıurfa'da simit satan çocuğu halk otobüsünde kemerle dövdü! Sosyal medyada büyük tepki!

İstanbul Esenyurt'ta babası tarafından dövülen çocuk beyin kanaması geçirdi! Hastane raporundaki kan donduran detay!

İstanbul Esenyurt'ta babası tarafından dövülen çocuk beyin kanaması geçirdi! Hastane raporundaki kan donduran detay!

Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci: Hepimiz Mesul Özil olacağız

Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci: Hepimiz Mesul Özil olacağız

Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar

Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar

Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor

Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor

Bağcılar'da dehşet: 2 ölü

Bağcılar'da dehşet: 2 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.