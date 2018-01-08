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Güvenlik görevlisinin otomobilinden cop ve kelepçe çaldı

YAŞAM HABERLERİ | 08.01.2018 15:39 | Son Güncelleme 2 saat önce

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, özel güvenlik görevlisine ait park halindeki bir otomobilin sağ arka kelebek camını kırarak kapıyı açan bir kişi, içindeki kelepçe ve cop ile bazı eşyaları çaldı. Hırsızın elinde bir çapa ile otomobilin yanına yaklaşması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Dün sabah saatlerinde, Mehmetçik Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki bir otomobilin sağ arka kelebek camı bir kişi tarafından kırılıp, içindeki cop, kelepçe, yelek, parfüm, flaş disk ve sigara paketi çalındı. Güvenlik görevlisi olan ve isminin açıklanmasını istemeyen otomobilin sahibi, işe gitmek için aracının yanına geldiğinde durumu farkedip, polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden, şüphelinin önce yandaki bahçeye girip, elinde çapa ile dönerek otomobile yaklaştığı belirlendi. Polis, görüntülerden eşkali belirlenen hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

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