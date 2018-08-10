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Güvenlik kameraları hırsızı ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 17:09 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda araçtan, dolmuştan, marketten ve iş yerlerinden insanların boş anından faydalanıp 2 adet telefon ve 2 bin 155 lira para çalan O.O.

Güvenlik kameraları hırsızı ele verdi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) - ADAPAZARI'nda araçtan, dolmuştan, marketten ve iş yerlerinden insanların boş anından faydalanıp 2 adet telefon ve 2 bin 155 lira para çalan O.O. (21) güvenlik kameraları sayesinde kimliği tespit edilerek yakalandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde aldığı hırsızlık ihbarlarının üzerine araştırma yaptı. Polis araçtan, dolmuştan, iş yerinden, bakkal ve marketlerden yapılan hırsızlığın şüphelisinin O.O. olduğunu belirledi. Ekipler, güvenlik görüntülerinden kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Bir otomobilden ve bir iş yerinden telefon, dolmuştan 400 TL, bir otomobilden bin 255 lira, bir marketten de 500 lira çaldığı belirlenen O.O.'nun üzerinde bir miktar uyuşturucu madde bulundu.
Sokakta insanların boş anlarından faydalanarak el çabukluğuyla 2 bin 155 lira ve 2 adet telefon çalan O.O., emniyette sorguya alındı. Hırsızlık olayları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin otobüste, iş yerlerinde ve markette paraları saniyeler içinde çalıp kaçtığı görüldü. Görüntülerde zanlının park halindeki bir kamyonette bulunan parayı birkaç saniye içinde tırmanarak alıp gözden kaybolması dikkat çekti.
FOTOĞRAFLI

Güvenlik kameraları hırsızı ele verdiGüvenlik kameraları hırsızı ele verdiGüvenlik kameraları hırsızı ele verdiGüvenlik kameraları hırsızı ele verdi

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