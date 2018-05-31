Güvenlik kameralarının yönünü değiştiren hırsızlar, diğer kameralara yakalandı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, kırdıkları kapıdan minibüsle içeriye giren 4 kişi, inşaat malzemeleri satan iş yerinin bazı güvenlik kameralarının yönünü değiştirerek yaklaşık 20 bin lira değerinde çatı ve inşaat malzemesi çaldı. Polis, diğer güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelilerin kimliğinin tespit edilerek, yakalanmaları için çalışma başlattı.

Olay, dün gece, saat 04.00 sıralarında Hacıevhat Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde inşaat malzemeleri satan iş yerinde meydana geldi. İş yerinin önüne gelen 1 minibüs ve 1 otomobilden inen 4 kişi, kapıyı açtıktan sonra bahçeye girdi. Tanınmamak için yüzlerini gizleyen ve bazı güvenlik kameralarının sopalarla yönlerini değiştiren 4 kişi, daha sonra kapı kilitlerini kırarak, işyerine girdi. Hırsızlık anı ise şüphelilerin fark edemediği diğer güvenlik kameralarınca görüntülendi. Şüpheliler, işyerinden çaldıkları yaklaşık 20 bin lira değerinde çatı ve inşaat malzemesi araçlara yükledikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde iş yerine gelenler hırsızlık olayını fark ederek, durumu polise bildirdi. Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, güvenlik kameralarının kayıtlarına el koydu. İş yeri sahibi Onur ve kardeşi Oğuz Hançer, hırsızlık şüphelilerinin kısa sürede yakalanmalarını istedi. Soruşturma sürüyor.

