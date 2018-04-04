HABER

Güvenlik kamerası ortaya çıktı, hırsızlar tutuklandı...

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 10:17 | Son Güncelleme

Bursa’nın farklı noktalarında iş yeri ve evlere girip dizüstü bilgisayar çalan hırsızlar yakalandı.

Güvenlik kamerası ortaya çıktı, hırsızlar tutuklandı...

Bursa’nın farklı noktalarında iş yeri ve evlere girip dizüstü bilgisayar çalan hırsızlar yakalandı. Zanlıların hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yakalandı.
Bursa’nın Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde ikamet ve iş yerlerine girip dizüstü bilgisayar çalan hırsızlar yakalandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 300’e yakın güvenlik kamerası incelemesi sonucunda, kimliği tespit edilen hırsızlar yapılan operasyonla yakalandılar. Şüphelilerin girdikleri iş yerindeki bilgisayarları çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri, şüphelilerin evinde yaptığı aramalarda 9 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet cep telefonu ve çalıntı olduğu belirlenen 500 lira ele geçirdi. Şüpheliler G.A. ve G.U. daha önceden yakalanıp savcılığa çıkarılmıştı. Delil yetersizliğinden serbest kalan şüpheliler, ortaya çıkan güvenlik kameraları güçlü delil sayılarak mahkemece tutuklandı. Zanlılar cezaevine götürüldüler.

Güvenlik kamerası ortaya çıktı, hırsızlar tutuklandı...

Güvenlik kamerası ortaya çıktı, hırsızlar tutuklandı...

Güvenlik kamerası ortaya çıktı, hırsızlar tutuklandı...

Mide bulandıran olay! Tehditle istismar ettilerMide bulandıran olay! Tehditle istismar ettiler
İstanbul ve Ankara için olay seçim kulisleri!İstanbul ve Ankara için olay seçim kulisleri!
TSK paylaştı! Genelkurmay Başkanı Akar...TSK paylaştı! Genelkurmay Başkanı Akar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Kulis: Soylu, Albayrak ve Bozdağ'ın gözü Yıldırım'ın koltuğunda!

Kulis: Soylu, Albayrak ve Bozdağ'ın gözü Yıldırım'ın koltuğunda!

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Anneye şok iftira: Bir dizide izledim! Bana güzel geliyordu

Anneye şok iftira: Bir dizide izledim! Bana güzel geliyordu

Diğer Haberler
Adana'da akılalmaz olay: Torbacılar sıcak havada soba yakınca yakayı ele verdi

Adana'da akılalmaz olay: Torbacılar sıcak havada soba yakınca yakayı ele verdi

İstanbul'da bu sabah! İşe giderken bu manzarayla karşılaştılar!

İstanbul'da bu sabah! İşe giderken bu manzarayla karşılaştılar!

İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarm: TEM'in hemen yanı başı...

İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarm: TEM'in hemen yanı başı...

Zabıta ekipleri müdahale etmek istedi, vatandaş kalkan oldu

Zabıta ekipleri müdahale etmek istedi, vatandaş kalkan oldu

Sulama kanalına düşen araçtaki hemşire hayatını kaybetti!

Sulama kanalına düşen araçtaki hemşire hayatını kaybetti!

3 çocuklu yengesine tecavüz etti

3 çocuklu yengesine tecavüz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.