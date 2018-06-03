Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de bir apartman dairesini soyan hırsızlar, bir süre sonra apartmanın önüne gelerek, ev sahibine ‘bizden şikayetçi olma’ diye yalvardı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kadıköy Koşuyolu Mahallesi İsmailpaşa Sokak'ta bir eve hırsızlık yapmak için apartmanın bahçe duvarından tırmanan hırsızlar, evden çaldıkları eşyalarla olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra hırsızlar, apartmanın önüne gelerek evinden eşyalarını çaldıkları kişiye ‘bizden şikayetçi olma’ diye yalvardı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Ev sahibinin hırsızlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.
(FOTOĞRAF)
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