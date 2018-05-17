Güvenlik kamerasına yakalandı, 'benziyor ama ben değilim' dedi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da iş yerlerinden tütün, çay, sigara çalarken güvenlik kameralarınca görüntülenen Faruk Erdem (19), soygunları kendisinin yapmadığını öne sürüp, "Parmak izim nasıl çıkmış, bilmiyorum" dedi.
Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde Faruk Erdem ile O.S. (16), kepenk kapılarını kırıp girdikleri markette, 45 kilo sigara tütünü ve 5 kilo çay çaldı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Daha sonra Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir markete giren şüpheliler, buradan da 50 paket sigara çaldı.
İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, görüntülerden Faruk Erdem'in kimliğini tespit etti. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olan Erdem, kısa sürede yakalandı. Emniyete götürülen Faruk Erdem buradaki sorgusunda, "Güvenlik kamerasındaki kişi bana çok benziyor, fakat ben değilim. İş yerlerinde parmak izim nasıl çıkmış bilmiyorum" dedi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O.S. ise aranıyor.
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