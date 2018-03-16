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 Güvenlik kamerasındaki sürünen hırsızlar açığa alınan iki polis çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 12:55 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA'da girdikleri bir tekstil şirketinde çelik kasayı açarak soygun yapan iki kişinin açığa alınan polisler olduğu ortaya çıktı.

 Güvenlik kamerasındaki sürünen hırsızlar açığa alınan iki polis çıktı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) - BAYRAMPAŞA'da girdikleri bir tekstil şirketinde çelik kasayı açarak soygun yapan iki kişinin açığa alınan polisler olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz ekip ayında adam kaçırma olayının ardından açığa alınan polis memurları, yakalanarak gözaltına alındı. Polis memurları tutuklanırken, soygunu birlikte yaptıkları belirtelene 3 kişiyi yakalamak için operasyonlar sürüyor.

SOYGUNUN ARDINDAN POLİS ALARMA GEÇMİŞTİ
Bayrampaşa'da 11 Şubat'ta saat 05.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi 50. Yıl Caddesi üzerinde meydana gelen olayda bir tekstil şirketine giren şüpheliler çelik kasayı açarak 50 bin lira, 10 bin dolar ve 9 bin Euro ile birlikte çok sayıda çek ve senet çalarak kaçtı. Şüphelilerin şirkete ait olan 5 otomobilin de kontak anahtarlarını çaldığı belirlendi.

İKİ ŞÜPHELİ AÇIKTAKİ POLİS ÇIKTI
Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Sürünerek girdikleri tekstil şirketine ait çaldıkları otomobili terk ederek kaçan 2 kişinin Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli M.Y. (29) ve H.O.B. (30) olduğu saptandı. 2 polisin, geçtiğimiz yıl ekim ayında, bir işadamının başka bir kişiye olan borcunu ödemesi için kaçırılarak tehdit edilmesi olayına karıştıklarının belirlenmesi üzerine haklarında idari soruşturma başlatıldığı ve açığa alındıkları öğrenildi.

AÇIKTAKİ POLİS MEMURLARI YAKALANDI 3 KİŞİ ARANIYOR
Polis, soyguna katılan iki polis memurunu Bahçelievler'de saklandıkları evde yakaladı. Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin 3 suç ortağı ile birlikte soygunu yaptıkları tespit edildi. Polis memurları tutuklanarak cezaevine gönderilirken, firarda olan 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
(FOTOĞRAFLI)

Güvenlik kamerasındaki sürünen hırsızlar açığa alınan iki polis çıktı Güvenlik kamerasındaki sürünen hırsızlar açığa alınan iki polis çıktı Güvenlik kamerasındaki sürünen hırsızlar açığa alınan iki polis çıktı Güvenlik kamerasındaki sürünen hırsızlar açığa alınan iki polis çıktı

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