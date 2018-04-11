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Güvenlik kamerasını gören hırsız, göbek atmaya başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 14:28 | Son Güncelleme

Manisa'da çeyiz eşyası satılan pasaja giren hırsız, önce vitrin camını kırarak peruk çaldı, ardından da başına taktığı perukla dükkanlardan hırsızlık yaptı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızın parfüm sıktığı, ayrıca kameralara dönüp göbek attığı görüldü. Pasajdan çıkarken büyük tuvaletini de yapan hırsızın davranışları karşısında şoke olan esnaf, bir an önce yakalanmasını istedi.

Güvenlik kamerasını gören hırsız, göbek atmaya başladı

Şehzadeler ilçesinde 'Havuzlu Çarşı' isimli, çeyiz eşyalarının satıldığı pasaja, geçen pazartesi günü hırsız girdi. Saat 01.52'de pasaja girdiği görülen hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Pasajda bir süre dolaşan hırsız, dükkanların vitrin camlarını kırıp içeri girdi. Girdiği ilk dükkandan peruk çalan hırsız, bunu başına takıp sırayla diğer dükkanlara girdi. Peruklu hırsızın kırdığı vitrin camlarını da tek tek toplayarak kenara koyması dikkat çekti.

GÜVENLİK KAMERALARINI İZLEYİNCE ŞOKE OLDULAR

Yaşanan hırsızlık olayı, pasajda dükkanı olan pizzacının saat 05.00'te geldiğinde durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Polisi arayan iş yeri sahibi, diğer dükkan sahiplerine de haber verdi. İş yerlerine gelenler, güvenlik kameralarını izleyince bir şok daha yaşadı. Hırsızın peruk takması, güvenlik kameraları karşısında göbek atması görenleri şaşırttı. İş yeri sahipleri hırsızlık olayını polise bildirdi, polis hırsızın girdiği 4 işyerinde inceleme yaptı.

'MARKET ALIŞVERİŞİ YAPAR GİBİ CİRİT ATMIŞ'

İş yeri sahiplerinden Tarık Yasin, hırsızın yaklaşık 2 saat boyunca pasajda kaldığını ve çok rahat tavırlar sergilediğini güvenlik kameralarından gördüklerini anlattı. Tarık Yasin, "İlk önce vitrin camını kırmış. Daha sonra kapıyı kırarak içeri girmiş. Ancak işine yarayacak bir şey bulamamış. Etrafı dağıtmış ve duvarda asılı olan parayı almış. Arka dükkandaki peruğu alıp kafasına takmış. Diğer dükkanlara perukla girmiş. Diğer komşularımın telefonlarını, dizüstü bilgisayarlarını çalmış. Market alışverişi yapar gibi cirit atmış. Birçok ürüne bakmış, beğendiklerini almış, beğenmediklerini atmış. Kırdığı camları da tek tek toplayıp temizlemiş. Ben geldiğimde kapı önlerinde kırık cam yoktu" dedi.

Yaşadıkları hırsızlık olayı karşısında şaşkına döndüklerini anlatan bir diğer esnaf Serkan Atılgan ise, "Ben sabaha karşı 05.40 gibi yan komşumun aramasıyla dükkana geldim. Kamera kayıtlarından olayı izledim. Çeyizciden peruk almış. Taşlarla camı indirmiş. Benim dükkanda yaklaşık 25 dakika vakit geçirmiş. Yaklaşık bin lira para, dizüstü bilgisayar ve benim burada olan giyim eşyalarımdan almış. Parfüm sıkıyor kendine. Cüzdan, kemer, biraz yemeni çalmış. Kameraya dönüp oyun oynuyor. Burada bayağı vakit harcamış. Kendine pijama açmış, beğenmemiş bırakmış. 4 dükkana girmiş. Kimisinde de yatakta uzanmış" diye konuştu.

Esnaf, hırsızın pasajdan çıkmadan büyük tuvaletini de ortalık yere yaptığını belirterek bir an önce yakalanmasını istedi. Güvenlik kamerası kayıtlarını alan polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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hırsız gücenlik kamerası Manisa Şehzadeler

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