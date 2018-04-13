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Güvenlik kamerasını taşlayıp asansör ağırlığı çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 09:08 | Son Güncelleme

Adana’da 15 bin lira değerindeki asansör denge ağırlıklarını çaldığı iddia edilen 5 kişiden 2’si yakalandı.

Adana’da 15 bin lira değerindeki asansör denge ağırlıklarını çaldığı iddia edilen 5 kişiden 2’si yakalandı. Zanlıları, iş yerinin bahçesinde taşla kırarak imha ettikleri güvenlik kamerasının kayıtları ele verdi.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Ova Mahallesi Tekel Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar K., Yusuf K., Serdar K., Samet Ç. ve Ercan İ. hırsızlık yapmak için gündüz saatlerinde Mustafa Sekitmen’e ait iş yerinde keşif yaptı.
Bahçede bulunan güvenlik kameralarına görüntü vermemek isteyen şüpheliler elleriyle yüzlerini kapattıktan sonra, taş atarak kamerayı kırdı.
Gece iş yerine giren 5 zanlı, 15 bin lira değerinde asansör denge ağırlıklarını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı iş yerinin içinde bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.
Görüntüleri inceleyen ekipler, 5 kişinin sabah saatlerinde bir süre keşif yaptığını daha sonra kameraya taş attığını gördü. Polis, zanlıları tek tek teşhis ettikten sonra gerçekleştirilen operasyonda Serdar K. ve Yusuf K. yakalanarak gözaltına alındı.
Sorgularında suçlarını itiraf eden zanlılar tutuklanırken, diğer 3 firari ise her yerde aranıyor.

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