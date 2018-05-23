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Güvenlik korucularına PKK tuzağı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 15:51 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Kozluk ilçesine bağlı Gümüşörgü köyünde, PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı, güvenlik korucularının yol kontrolü sırasında infilak ettirildi.

BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın Kozluk ilçesine bağlı Gümüşörgü köyünde, PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı, güvenlik korucularının yol kontrolü sırasında infilak ettirildi. Patlamada 1 güvenlik korucusu hafif yaralandı.
Kozluk ilçesine bağlı Gümüşörgü-Bölükkonak köyleri arasında düzenlenen saldırı ile ilgili Batman Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
"23 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 13.45 sıralarında Kozluk-Gümüşörgü yolunda menfez kontrolü yapan güvenlik korucusu timine, Yedibölük-Bölükkonak arasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı ile saldırıda bulunulmuş olup, saldırıda bir güvenlik korucusu hafif bir şekilde yaralanmıştır. Yaralı güvenlik korucusu tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edilmiştir. Olayla ilgili olarak geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir."

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