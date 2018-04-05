Güvenlik korucularını taşıyan minibüs kaza yaptı: 15 yaralı

Hakkari’nin Şemdinli’de görevden dönen güvenlik korucularını taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 3’ü ağır 15 korucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Derecik beldesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyondan dönen güvenlik korucularını taşıyan askeri minibüsün görev dönüşü kaza yapması sonucu 3’ü ağır olmak üzere toplam 15 korucu yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulans ve askeri araçlarla Şemdinli ve Yüksekova’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.