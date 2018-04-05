Güvenlik korucusu, arazi kavgasında ağabeyini öldürdü

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde, güvenlik korucusu Behram Keser, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, ağabeyi Akif Keser'i tüfekle vurarak öldürdü.
Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi'nde Behram ve Akif Keser kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Behram Keser, tüfekle ağabeyi Akif Keser'e ateş etti. Akif Keser, olay yerinde hayatını kaybederken, cenazesi otopsi yapılmak üzere Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olaydan sonra kaçan Behram Keser'in yakalanması için çalışma başlattı.
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