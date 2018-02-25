Güvenlik korucusu intihara kalkıştı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde evde tabancayla başına ateş ederek intihara kalkışan güvenlik korucusu Ö.B. (29), ağır yaralandı.
Ergani ilçesinde güvenlik korucusu Ö.B., bugün sabah saatlerinde, evde aile bireyleriyle otururken, henüz belirlenemeyen nedenle tabancasını çıkarıp başına ateş etti. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan güvenlik korucusu Ö.B., Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalenin ardından da Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğum bakım servisine alınan Ö.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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