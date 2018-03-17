Güvenlik korucusu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde, güvenlik korucusu Fuat Kılağus (41), uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, saat 22.45 sıralarında merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi Veysel Karani Sokak’ta meydana geldi. Güvenlik korucusu olarak görev yapan Fuat Kılağus, Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Kılağus, yakınlarının ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kılağus burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Güvenlik korucusu Kılağus'un ölümünün ardından yakınları hastaneye akın etti. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.
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