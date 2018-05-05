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Güvenlik korucusu yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 23:26 | Son Güncelleme

VAN’ın Gürpınar ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu güvenlik korucusu Hamdullah Yiğit (38) hayatını kaybetti.

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN’ın Gürpınar ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu güvenlik korucusu Hamdullah Yiğit (38) hayatını kaybetti.
Olay, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Güğümlü Mahallesi'nde meydana geldi. Yağmurun etkili olduğu bölgede koyunlarını otlatan güvenlik korucusu Hamdullah Yiğit'in üzerine yıldırım düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Yiğit'in cenazesi askeri helikopterle Gürpınar Jandarma Tabur Komutanlığı'na, buradan da otopsi için ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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