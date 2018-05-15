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Güvenlik korucusu, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2018 23:45 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, evinin damında telefonla konuşan güvenlik korucusu Recep Kara, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.  Olay, akşam saatlerinde Çermik'in Yayıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik korucusu 33 yaşındaki Recep Kara, evinin damında telefon görüşmesi yaptığı esnada yıldırım çarpması sonucu ağır yaralandı.

Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, evinin damında telefonla konuşan güvenlik korucusu Recep Kara, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Çermik'in Yayıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik korucusu 33 yaşındaki Recep Kara, evinin damında telefon görüşmesi yaptığı esnada yıldırım çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kara, ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Güvenlik Korucusu Kara, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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