Güvenlik korucusuna silahlı saldırı

Van’ın İpekyolu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu hayatını kaybetti.
Olay, saat 22.45 sıralarında Hacıbekir Mahallesi Veysel Karani Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu Fuat Kılağus, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şahıs veya şahısları yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.
Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı
Nureddin Yıldız'ı ziyaret eden Cübbeli Ahmet'ten olay sözler: Karşı taraf safları sıklaştırıyor!
Reza Zarrab cinsel taciz iddialarına yanıt verdi
Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu
PKK hainlikte sınır tanımıyor! Kadın ve çocukları öldürdüler
E-5'te büyük şok! Alev alev yandı
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı
MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!
14 yaşındaki Polonyalı kız Nazi ölüm kampında! O kare artık çok daha acı
Gözlerini oyup, dillerini kestiler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum