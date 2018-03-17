Güvenlik korucusuna silahlı saldırı

Van’ın İpekyolu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.45 sıralarında Hacıbekir Mahallesi Veysel Karani Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu Fuat Kılağus, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şahıs veya şahısları yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.