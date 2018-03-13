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Güvenpark katliamında yaşamını yitirenler anıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 14:44 | Son Güncelleme

ANKARA Güvenpark’ta 2 yıl önce gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 36 kişi, katliamın ikinci yılında anıldı.

Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA Güvenpark’ta 2 yıl önce gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 36 kişi, katliamın ikinci yılında anıldı. Ankara’nın en işlek noktalarından Kızılay Güvenpark otobüs duraklarında bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 36 kişi için anma programı düzenlendi. Saldırının gerçekleştiği alanda gerçekleşen anma programına, hayatını kaybeden kişilerin yakınları katıldı. Burada yakınlarını kaybeden vatandaşlar, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. OĞLUMUN 'ANNE' DEYİŞİNİ ÖZLEDİM Saldıra hayatını kaybedenlerden üniversite öğrencisi Kerim Sağlam'ın annesi Fatma Sağlam, oğlunun fotoğrafını taşıyarak uzun süre gözyaşı döktü. Anne Sağlam'ın, "Oğlumun 'anne' deyişini özledim. Bir kere 'anne' diyebilse" diye ağıt yakması törene katılanların yüreklerini dağladı. Burada grup adına konuşan emekli Albay Faruk Dinç, "Türk halkı unutuluyor. 13 Mart 2016'da bizi parçaladılar. Ama biz buradayız. Hiçbir güç bizi parçalayamayacak" dedi. apılan konuşmanın ardından hayatını kaybedenler için dua edildi, alana karanfil bırakıldı.

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