Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

Bursa’da güvercin kafesi yüzünden kavgada silahla yaralanan bir vatandaş hayatını kaybetti.
Gemlik ilçesi Kumla mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen güvercin kafesi kavgasında Taner C. tarafından vurulduğu öne sürülen Mehmet Sayılan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zanlı Taner C.’de Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalandı.
Kumla Mahallesinde meydana gelen olayda, güvercin kafesinden başlayan Taner C. ile Mehmet Sayılan’ın kavgası cinayetle sonuçlandı. İddialara göre Taner C. ilk olarak Mehmet Sayılan’ı karın bölgesinden vurdu. Ardından Mehmet Sayılan’ın oğlu M.S.’yi bacaklarından yaralayan Taner C. olay yerinden kaçtı.
Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesine kaldırılan baba oğul tedavi altına alınırken, baba Mehmet Sayılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğlu M.S.’nin ise tedavisi devam ediyor.
Hatırlamadığını İddia Etti
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin araştırması sonrası yaptıkları operasyonda yakalanan katil zanlısı Taner C. olayı hatırlamadığını iddia etti. Zanlı sağlık kontrolünden geçtikten sonra ilk sorgusu Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapıldı.
Cinayetle alakalı soruşturma sürdürülüyor.
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