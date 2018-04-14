Güvercin kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde güvercin kümesi kavgasında baba ve oğlu silahla vurularak yaralandı.

Olay, Gemlik ilçesine bağlı Kumla Mahallesi Sedef Sokak’ta meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, Mehmet S. (39) isimli kişi, oğlu M.S. (17) ile birlikte, çıkan tartışma sonucu T. isimli şahsın güvercin kümesini yıktı. Şahıslar arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüşürken, kümesi yıkılan T, aracından çıkardığı av tüfeği ile Mehmet S.’yi karın bölgesinden, M.S.’yi ise bacaklarından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesine kaldırdı. Baba Mehmet S.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirilirken, M.S.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.