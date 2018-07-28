Güvercinlerin bulunduğu koliden uyuşturucu çıktı (2)

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Amasya'da otobüsten indiği esnada yanında güvercinlerini taşıdığı kolinin içerisine gizlenmiş 43,5 gram skunk ile 15 ecstasy hap ile yakalanan ve polis tarafından gözaltına alınan Y.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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