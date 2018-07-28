Güvercinlerin bulunduğu koliden uyuşturucu çıktı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da otobüsten inen yolcunun güvercinlerini taşıdığı kolinin içerisine gizlenmiş 43,5 gram skunk ile 15 ecstasy hap ele geçirildi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Y.U. isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yapmak için Amasya'ya geleceği bilgisini aldı. Ekipler, şüphelinin bindiği otobüsü takibe aldı. Amasya- Tokat karayolunun 14’üncü kilometresinde otobüsten inen Y.U., gözaltına alındı.

Şüphelinin elinde, içinde 12 güvercinin bulunduğu kolide 4 parça halinde 43,5 gram skunk ile 15 ecstasy ve 1 esrarlı sigara ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI



