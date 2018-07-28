HABER

Güvercinlerin bulunduğu koliden uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 14:21 | Son Güncelleme

AMASYA’da otobüsten inen yolcunun güvercinlerini taşıdığı kolinin içerisine gizlenmiş 43,5 gram skunk ile 15 ecstasy hap ele geçirildi.

Güvercinlerin bulunduğu koliden uyuşturucu çıktı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da otobüsten inen yolcunun güvercinlerini taşıdığı kolinin içerisine gizlenmiş 43,5 gram skunk ile 15 ecstasy hap ele geçirildi.
Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Y.U. isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yapmak için Amasya'ya geleceği bilgisini aldı. Ekipler, şüphelinin bindiği otobüsü takibe aldı. Amasya- Tokat karayolunun 14’üncü kilometresinde otobüsten inen Y.U., gözaltına alındı.
Şüphelinin elinde, içinde 12 güvercinin bulunduğu kolide 4 parça halinde 43,5 gram skunk ile 15 ecstasy ve 1 esrarlı sigara ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Güvercinlerin bulunduğu koliden uyuşturucu çıktıGüvercinlerin bulunduğu koliden uyuşturucu çıktıGüvercinlerin bulunduğu koliden uyuşturucu çıktıGüvercinlerin bulunduğu koliden uyuşturucu çıktı

PARTNERYüzü görüldüğü anda öldürülecekYüzü görüldüğü anda öldürülecek
Hint keneviri ekili alan, drone ile bulunduHint keneviri ekili alan, drone ile bulundu
havadan fotoğraflar// Sancaktepe'de okul duvarı çöktühavadan fotoğraflar// Sancaktepe'de okul duvarı çöktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hastanede skandal hata! Çocuğun cinsiyetini yanlış yazdılar

Hastanede skandal hata! Çocuğun cinsiyetini yanlış yazdılar

30 yıl önce sattığı arabasını geri aldı

30 yıl önce sattığı arabasını geri aldı

Kağıthane’de ortalık karıştı! Tacizciyi linç edilmekten polis kurtardı!

Kağıthane’de ortalık karıştı! Tacizciyi linç edilmekten polis kurtardı!

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.