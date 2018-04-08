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Güvercinlik RES için çevrecileri sevindiren karar

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 16:26 | Son Güncelleme

MUĞLA 1'inci İdare Mahkemesi'nce, Bodrum'un Güvercinlik, Çamlık, Kumköy ve Yalıçiftlik mahallelerinin tepelerine kurulmak istenen RES için Muğla Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının iptaline hükmedildi.

Güvercinlik RES için çevrecileri sevindiren karar

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA 1'inci İdare Mahkemesi'nce, Bodrum'un Güvercinlik, Çamlık, Kumköy ve Yalıçiftlik mahallelerinin tepelerine kurulmak istenen RES için Muğla Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının iptaline hükmedildi. Karar, çevrecileri ve köylüleri sevindirdi.
Bodrum'un Güvercinlik, Çamlık, Yalıçiftlik ve Kumköy mahallelerinin tepelerine Yıldız Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesiyle ilgili Muğla Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nce verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının iptali için açılan davada, Muğla 1'inci İdare Mahkemesi tarafından karar verildi. Mahkemenin kararında, "Rüzgar potansiyeli açısından yetersiz olduğu, alanda korunması gereken kültür varlıkları bulunduğu, dolayısıyla faaliyet alanı ile ilgili şehir bölge planlama, enerji, inşaat, arkeolojik ve çevresel açıdan uygun olmadığı anlaşıldığından dava konusu işlem hukuka uygun bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline oy birliği ile karar verildi" denildi.
Kırsal Çamlık Mahallesi'nde, Bodrum Çevre Platformu'nca Çamlık Mahallesi Muhtarı Mehmet Kahraman, çevreci avukat Remzi Kazmaz, CHP Muğla milletvekilleri Nurettin Demir ile Akın Üstündağ'ın katılımıyla konuya ilişkin açıklama yapıldı. Muhtar Kahraman, "2015 yılında Muğla 1. İdare Mahkemesi'ne açmış olduğumuz davada, Kumköy, Yalıçiftlik ve Çamlık muhtarımız da birlikte açmış olduğumuz davada iptal kararı verilmiştir. Biz RES'lere karşı değiliz. Sadece RES'lerin yanlış yere yapıldığını ima etmek istedik. Çünkü mahallemiz ok güzel bir yer. İnsanlar mahallemizdeki doğal güzelliği görmeye geliyorlar. Arkeolojik alanlarımızın, çam ormanlarımızın kesilmesini istemiyoruz. Onun için karşı geldik, inşallah mahallemiz için hayırlı bir karar olmuştur" dedi.
Avukat Remzi Kazmaz da 'medeniyetlerin kavşağı' Bodrum'un dört bir yanına RES'lerin kurulmaya çalışıldığını savunarak, şunları söyledi:
"Bodrum halkı hiçbir zaman karşı olmadı ama kuruldukları yaşam alanları ya ormanın içerisinde veya tarihi ve kültür varlıklarının tam tepesinde. O nedenle önce Akyarlar'da iptal ettirdik. Şimdi de Güvercinlik RES'ler iptal oldu. ÇED raporlarının bakanlık tarafından veya resmi kurumlar tarafından hazırlanması gerekir. Bir kez daha bu ispat oldu. ÇED raporunda buraların Türkiye'nin en güzel rüzgar esen yeri olarak anlatırken, gelen bilirkişiler 'RES için rüzgar yetersiz' dediler. ÇED raporlarında tarihi ve kültür varlıklarından bahsedilmezken bilirkişi raporlarında buralarda tarihi ve kültür varlıklarının arkeolojik anlamda sit alanlarının varlığından bahsettiler. Ormandan bahsettiler. Bu rapor sadece buraya özgü değil. Ucuz ÇED raporları ile beraber Ege'nin kıyılarını yağmaladılar. Artık 'Dur' diyoruz."
CHP'li Demir ve çevreciler, daha sonra mahalle sakinlerinin yanına giderek, konuyla ilgili bilgi verdi.

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Güvercinlik RES için çevrecileri sevindiren kararGüvercinlik RES için çevrecileri sevindiren kararGüvercinlik RES için çevrecileri sevindiren kararGüvercinlik RES için çevrecileri sevindiren karar

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