'Hababam Sınıfı' anıları bu müzede canlanacak

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Kepez Belediyesi, Türk sinemasının kült film serisi 'Hababam Sınıfı' müzesiyle hatıraları yeniden canlandıracak.

Türk sinemasının efsane karakterleri 'İnek Şaban', 'Güdük Necmi', 'Badi Ekrem', 'Mahmut Hoca', 'Hafize Ana' ve 'Damat Ferit', Kepez Belediyesi'nin Hababam Müzesi'nde bir araya geldi. Rıfat Ilgaz'ın yazdığı ve Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı efsane film 'Hababam Sınıfı', bu müzeyle yeniden hafızaları tazeleyecek. 7'den 70'e herkesin izlerken kahkahaya boğulduğu Yeşilçam'ın unutulmaz filminin birçok unsuru bu müzede yer alıyor. Esentepe Mahallesi'ndeki Amir Ateş Semt Konağı'nda 08.08.2018'de kapısını ziyaretçilerine açacak müzede, Hababam Sınıfı'nın çekildiği ana mekan sınıf yer alıyor.

1975 YILINA GÖTÜRÜYOR

Hababam Sınıfı'nın hatıralarından oluşturulan müzede Kemal Sunal, Tarık Akan, Adile Naşit, Münir Özkul ve Halit Akçatepe'nin silikon heykeli, sıraların üzerinde de Hababam Sınıfı yazarı Rıfat Ilgaz, yönetmen Ertem Eğilmez, filmde rol alan Adile Naşit, Cem Gürdap, Sıtkı Akçatepe, Kemal Sunal, Münir Özkul, Muharrem Gürses, Ahmet Sezerel, Feridun Şavlı ve Tarık Akan'ın birer fotoğrafı bulunuyor. Sınıfın duvarlarıysa filmden kesitlerin bulunduğu fotoğraflarla süslendi.