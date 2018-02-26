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Haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2018 23:52 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde, yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu

İzmir’in Konak ilçesinde, yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adam evinde ölü bulundu. Polis ekipleri, yaşlı adamın koltuk altında kan görünce, şüpheli ölüm olduğunu belirtti.
Olay, akşam saat 22.30 sıralarında Huzur Mahallesi Boğaziçi Caddesi numara 157’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 83 yaşındaki Canip Coşkun, en son Cumartesi günü saat 12.00 sırlarında evinin yanında koltukçuluk yaparak geçimini sağlayan H.Ö. ile görüştü. Daha sonra yaşlı adamdan bir süre haber alamayan komşusu H.Ö., durumdan şüphelenerek Coşkun’un Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan oğlu Baki Coşkun’u aradı. H.Ö., Canip Coşkun’dan haber alamadığını belirtince oğlu İzmir’e geldi. Akşam saatlerinde eve giren Baki Coşkun ve komşusu H.Ö. yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Baki Coşkun, babasının öldüğünü 155 Polis İmdat ihbar hattına bildirdi. İhbar üzerine söz konusu adrese gelen ekipler, yaşlı adamın koltuk altında kan olduğunu görünce, ölümünün şüpheli olduğunu belirtti. Yaşlı adamın ölümünün şüpheli olması üzerine, Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Coşkun’un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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