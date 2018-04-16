Haber alınamayan yaşlı kadına polis ve itfaiye ekipleri ulaştı

Niğde’de 3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde halsiz bir şekilde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Saruhan mahallesi Ak Medrese Sokakta yalnız yaşayan 92 yaşındaki Zeliha Yüce’den haber alamayan yakınları Polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler İtfaiye ile birlikte evin balkonundan girerek yaşlı kadına ulaştı. Halsiz kalan yaşlı kadına 112 Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alının Zeliha Yüce’nin durumunun iyi olduğu bildirildi.