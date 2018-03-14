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Hacca gitmek için biriktirdiği 17 bin 280 lirayı dolandırıcıya kaptırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 12:48 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, Güler Yüksel (54), hacca gitmek için biriktirdiği 17 bin 280 lirayı telefonda kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcıya kaptırdı.

Hacca gitmek için biriktirdiği 17 bin 280 lirayı dolandırıcıya kaptırdı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de, Güler Yüksel (54), hacca gitmek için biriktirdiği 17 bin 280 lirayı telefonda kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcıya kaptırdı. Güler Yüksel, bir bankanın ATM'sinden yatırdığı paranın işlem fişlerini ise dolandırıcıların talimatı ile yaktı.
Bayramiç ilçesi Tepecik Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Güler Yüksel'i, 10 Mart Cumartesi günü arayan kişi, kendisini polis olarak tanıttı. Güler Yüksel'e kimliği ile dolandırıcılık yapıldığını ileri süren telefondaki kişi, kendisini bu işten kurtaracaklarını belirterek, para istedi. Korku içinde paniğe kapılan Güler Yüksel, dolandırıcılara inanarak parayı yatıracağını söyledi. Yüksel, hacca gitmek için biriktirdiği 17 bin 280 lirayı yanına alıp, telefondaki kişinin verdiği hesap numarası ile ilçe merkezinde bir bankanın ATM'sine geldi.
PARAYI GÖNDERMEK İÇİN TAKSİCİDEN YARDIM İSTEDİ
ATM'den para yatırmayı bilmeyen Yüksel, burada damadına para göndereceğini belirterek, taksici T.K.'den yardım istedi. Güler Yüksel, T. K. ile ATM'den yaptığı 6 farklı işlem ile 17 bin 280 TL'yi verilen hesap numarasına yatırdı. Güler, eve dönüş yolunda telefondaki kişinin talimatı ile işlem yaptığı fişleri yaktı. Daha sonra dolandırıldığı şüphesi ile polise başvuran Güler Yüksel'in dolandırıcıların kuzağına düştüğü belirlendi. Gözyaşlarına boğulan ve büyük üzüntü yaşayan Güler Yüksel, dolandırıcılara kaptırdığı parayı hacca gitmek için biriktirdiğini söyledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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