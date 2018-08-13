Hacettepe Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Hacettepe Üniversitesi'ndeki akademisyen, çalışan ve ihraç edilmiş 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 9 kişi gözaltına alınırken, 6 kişinin arandığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hacettepe Üniversitesi bünyesindeki akademisyen, çalışan ve ihraç edilmiş olan 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alınırken, 6 kişinin arandığı belirtildi.

