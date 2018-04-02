"Hacısüleymanoğulları" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yapılan operasyon kamerada

‘Hacısüleymanoğulları’ olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon saniye saniye polis kamerasına yansıdı. Suç örgütünün bir otoparkı basarak görevlileri darp ettiği anlara ait ise kamera görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince iki hafta önce düzenlenen operasyonda, ‘Hacısüleymanoğulları’ olarak bilinen suç örgütüne mensup 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, zanlılardan 5’i savcılık talimatı ile emniyetten serbest bırakılmıştı.
Geri kalan 19 şüpheli, iki hafta süren gözaltı işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adliye’sine sevk edildi.
Polis ekiplerinin suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyon ise saniye saniye kameralara yansıdı. Öte yandan suç örgütünün bir otoparkı bastığı ve otopark görevlilerini darp ettiği anlara ait kamera görüntüleri de ortaya çıktı.
Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!
Karadeniz'de hareketli saatler! Başıboş konteyner alarmı
TÜRK-İŞ 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacak
Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!
Rusya'dan çok sert çıkış: Soğuk savaşta bile olmayan oldu
WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!
Karısı ve 2 sevgilisiyle bu evde yaşıyor!
Sosyal medyada şoke eden görüntü! Bilek güreşi yaparken kolu böyle kırıldı
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!
1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!
Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!
Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Okuyucu Yorumları 0 yorum