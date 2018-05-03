Haciz için gelen avukat katibini bacağından vurdu

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)-GAZİANTEP'te, bir iş yerine haciz için memurlarla birlikte gelen avukat katibi Tuna Yeşilkaya (48) çıkan kavgada tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

Olay, bugün öğleden sonra İncilipınar Mahallesinde meydana geldi. Gelinlik satışı yapan Yılmaz T., işyerine gelen avukat katibi Tuna Yeşilkaya ve haciz memurlarıyla tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada öfkelenen Yılmaz T., işyerinin önünde yanındaki tabancayla Yeşilkaya'ya ateş açtı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Yeşilkaya, silah sesini duyanların çağırdığı ambulansla tedavi için 25 Aralık Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri de olayın ardından kaçan Yılmaz T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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