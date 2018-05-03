HABER

Haciz için gelen avukat katibini bacağından vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 19:14 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, bir iş yerine haciz için memurlarla birlikte gelen avukat katibi Tuna Yeşilkaya (48) çıkan kavgada tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

Haciz için gelen avukat katibini bacağından vurdu

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)-GAZİANTEP'te, bir iş yerine haciz için memurlarla birlikte gelen avukat katibi Tuna Yeşilkaya (48) çıkan kavgada tabancayla bacağından vurularak yaralandı.
Olay, bugün öğleden sonra İncilipınar Mahallesinde meydana geldi. Gelinlik satışı yapan Yılmaz T., işyerine gelen avukat katibi Tuna Yeşilkaya ve haciz memurlarıyla tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada öfkelenen Yılmaz T., işyerinin önünde yanındaki tabancayla Yeşilkaya'ya ateş açtı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Yeşilkaya, silah sesini duyanların çağırdığı ambulansla tedavi için 25 Aralık Devlet Hastanesine götürüldü.
Polis ekipleri de olayın ardından kaçan Yılmaz T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
FOTOĞRAFLI

Haciz için gelen avukat katibini bacağından vurduHaciz için gelen avukat katibini bacağından vurduHaciz için gelen avukat katibini bacağından vurdu

CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifakına peş peşe tepkiler!CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifakına peş peşe tepkiler!
İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında gün boyu yaşananlarİstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında gün boyu yaşananlar
Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu olduKomutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Anketçi İbrahim Uslu'dan CHP'li Muharrem İnce tweeti!

Anketçi İbrahim Uslu'dan CHP'li Muharrem İnce tweeti!

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi! Beşiktaş sahaya çıkmadı...

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi! Beşiktaş sahaya çıkmadı...

İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller! Erdoğan'ın talimatına uymadılar!

İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller! Erdoğan'ın talimatına uymadılar!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Esenler’de çocuğunu çöpe bırakan anne kamerada

Esenler’de çocuğunu çöpe bırakan anne kamerada

İstanbul Fatih'deki cinayet saniye saniye kamerada! İşte o anlar...

İstanbul Fatih'deki cinayet saniye saniye kamerada! İşte o anlar...

Üniversitede "Kakava ateşi" erken yandı

Üniversitede "Kakava ateşi" erken yandı

Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Aldatılan kadın öyle bir intikam aldı ki...

Aldatılan kadın öyle bir intikam aldı ki...

Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar

Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.