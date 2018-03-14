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Hademe, kız öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 10:13 | Son Güncelleme

KONYA'da bir ortaokulda hademe olarak görev yapan evli ve 4 çocuk babası N.Ç.

Hademe, kız öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir ortaokulda hademe olarak görev yapan evli ve 4 çocuk babası N.Ç. (59), 6'ncı sınıf öğrencisi K.Ç.'ye (11) farklı zamanlarda tacizde bulunduğu iddiasıyla, 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı. K.Ç.'nin, öğretmenine durumu anlatmasıyla ortaya çıkan ve şikayetin ardından tutuklanan N.Ç., ilk ifadesinde, ''K.Ç. benim torunum yaşında. Bir keresinde elimi sallamıştım. Elim sırtına çarpmıştı. O nedenle böyle bir iddiada bulunuyor" dediği öğrenildi.
Olay, geçen Aralık ayında bir ortaokulda meydana geldi. 6'ncı sınıf öğrencisi K.Ç., öğretmeni Ş.H.'ye ağlayarak okulun hademesi N.Ç. tarafından cinsel istismara uğradığını, kimseye anlatamadığını, geceleri rüyasından 'bana dokunma, beni tutma' diye bağırarak uyandığını anlattı. Öğretmen de durumu okul yönetimi ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma N.Ç.'yi okulda gözaltına aldı.
O BENİM TORUNUM YAŞINDA, İDDİALARI KABUL ETMİYORUM
Savcılıktaki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen N.Ç., "Çocuklar çay ocağına geldiklerinde 'Buraya girmek yasak' dedim. Elimi şöyle salladım. O sırada elim K.Ç.'nin sırtına değdi. Muhtemelen o nedenle çocuk böyle bir iddiada bulundu. Ben K.Ç. ile baş başa kalmak için hiç çaba sarf etmedim. Bir defasında kendisine meyve vermiştim. O zaman bütün öğrencilere verdim. K.Ç. benim torunum yaşındadır" dedi.
ÇAY OCAĞINDA VÜCUDUMU ELLEDİ, İDDİASI
K.Ç. ise savcılıkta verdiği ifadesinde, N.Ç.'nin farklı zamanlarda kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. K.Ç. ifadesinde "N.Ç. benim aynı zamanda köylüm olur. Benimle sürekli yakından ilgileniyordu. Bana yıllarca yakın ilgi gösterdi. Ben bu ilgiden rahatsız oluyordum. Bir keresinde spor odasını temizliyordum. N.Ç. yanımıza geldi ve diğer arkadaşlarıma 'Siz gidin şuraları temizleyin, biz K.Ç. ile birlikte tenis masasını temizleyeceğiz. Ben ona nasıl temizleneceğini öğreteceğim' dedi. Ben bütün bunlardan rahatsız oluyordum. Bir gün okulda kabanımı unutmuşum. Meğer kabanımı N.Ç. çay ocağının oraya koymuş. Bana 'Kabanın çay ocağının orada gel oradan al' dedi. Ben de oradan almak için çay ocağına gittim. Çay ocağında N.Ç. beni sıkıştırıp taciz etti. Ben bu olaydan sonra N.Ç.'den kaçmaya başladım. Hafta sonları kursa gittiğimde benimle ilgi kurmaya çalışıyordu. Yanına çağırıyordu. Ben korktuğum için ondan kaçıyordum. 'Beni öğretmen çağırıyor işim var' diyerek, ondan kaçıyordum" dedi.
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen N.Ç., çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

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