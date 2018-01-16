HABER

Hadi bebeği, babası duvara vurup öldürmüş

YAŞAM HABERLERİ | 16.01.2018 15:51 | Son Güncelleme 3 saat önce

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde hastaneye getirildikten sonra yaşamını yitiren ve vücudunda darp izine rastlanan 5.5 aylık Hadi bebeğin gözaltına alınan babası A.A. tutuklandı. A.A. savcılıktaki sorgusunda olay günü alkollü olduğunu ve ağlamaya başlayan bebeği susturamayınca sinirle duvara vurduğunu anlattı.

Manavgat'ta yaklaşık 1.5 ay önce boşanan ve birlikte yaşamayı sürdüren A.A. ile N.Ç., rahatsızlanan bebekleri Hadi A.'yı önceki gün akşam Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirdi. Acil serviste yapılan muayenesinde vücudunun iki ayrı noktasında darp izine rastlanan bebek, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Savcının incelemesinin ardından Hadi A.'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SUSTURAMAYINCA DUVARA VURMUŞ

Olayın ardından polis, anne ve babayı gözaltına aldı. Anne N.Ç. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. A.A. ise bugün polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki sorgusunda olay günü alkollü olduğunu söyleyen A.A., bebeğin ağlamaya başladığını, susturamayınca sinirle duvara vurduğunu anlattı. Bir süre sonra bebekte rahatsızlık belirtileri görmeye başladığını söyleyen A.A., N.Ç.'yi çağırdığını ve bebeği hastaneye götürdüklerini kaydetti. A.A., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

Sapık komşunun tacizi cinayetle bitti

Sapık komşunun tacizi cinayetle bitti

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!

4 eşli 68 yaşındaki muhtar 19 yaşındaki kızla evlendi! Savunması şoke etti

4 eşli 68 yaşındaki muhtar 19 yaşındaki kızla evlendi! Savunması şoke etti

Çamlıca Kulesi’nde anten yükselmeye başladı

Çamlıca Kulesi’nde anten yükselmeye başladı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'a gidiyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'a gidiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İntihar eden annenin cesedi dalgıçlar tarafından bulundu

İntihar eden annenin cesedi dalgıçlar tarafından bulundu

Yıkılan Nakliyeciler Sitesi’nde ceset şoku: Güvenlik görevlileri fark etti!

Yıkılan Nakliyeciler Sitesi’nde ceset şoku: Güvenlik görevlileri fark etti!

7 aylık hamile eşini darp etti: Dışarıda ne işin var!

7 aylık hamile eşini darp etti: Dışarıda ne işin var!

Ünlü iş adamının cinayetinde sır perdesi aralandı: Gece eğlendi sabah uyurken öldürdü

Ünlü iş adamının cinayetinde sır perdesi aralandı: Gece eğlendi sabah uyurken öldürdü

Cezaevindeki sevgilinin cep telefonu üzerinden şifreli fuhuş

Cezaevindeki sevgilinin cep telefonu üzerinden şifreli fuhuş

Sokak ortasında savaş gibi çatışma! Kaçarken küçük kıza çarptı

Sokak ortasında savaş gibi çatışma! Kaçarken küçük kıza çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.