 Hadımköy'de fabrika yangını (1)

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) HADIMKÖY'de bulunan bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Atatürk Sanayi Sitesi’nde bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
(FOTOĞRAF)
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