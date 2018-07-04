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 Hadımköy'de fabrika yangını (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 10:53 | Son Güncelleme

HADIMKÖY'de  bulunan bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor Atatürk Sanayi Sitesi’nde bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) HADIMKÖY'de bulunan bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Atatürk Sanayi Sitesi’nde bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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