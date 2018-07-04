Hadımköy'de fabrika yangını (2)

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) Hadımköy’de bulunan bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Atatürk Sanayi Sitesi’nde 3 katlı bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine Hadımköy, Arnavutköy, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar, Mimarsinan, Bakırköy, Başakşehir, Şişli, Gazi ve Kocasinan itfaiye ekipleri sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'nden bir helikopter de olay yerine seyir halinde. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

