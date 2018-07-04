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- Hadımköy'de yanan fabrikanın son durumu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 13:52 | Son Güncelleme

HADIMKÖY'de  tekstil fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı.

- Hadımköy'de yanan fabrikanın son durumu

Alper KORKMAZ - Ersan SAN-Can EROK/İSTANBUL, (DHA) HADIMKÖY'de tekstil fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Yangın sonrası fabrikanın son durumu havadan fotoğraflandı. angında çatının büyük bölümünün yandığı görülürken çatıdan geriye iskelet kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

(Havadan fotoğraflarla) - Hadımköy'de yanan fabrikanın son durumu(Havadan fotoğraflarla) - Hadımköy'de yanan fabrikanın son durumu(Havadan fotoğraflarla) - Hadımköy'de yanan fabrikanın son durumu(Havadan fotoğraflarla) - Hadımköy'de yanan fabrikanın son durumu

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