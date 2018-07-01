Hadise konserine giderken kaza yapan iki genç öldü

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Hadise konserine gitmek için motosikletle yola çıkan Arif Akman (17) ve Yusuf Yılmaz (19), otomobille çarpıştıkları kazada yaşamını yitirdi.
Kaş'a bağlı Yayla Kılınçlı Mahallesi'nde oturan Yusuf Yılmaz ve Arif Akman, dün akşam ilçe merkezindeki Hadise konserine gitmek için motosikletle yola çıktı. Gömbe Yaylası Sinekçi mevkisinde Yusuf Yılmaz ve Arif Akman'ın bulunduğu plakası ve kimin kullandığı öğrenilemeyen motosiklet, saat 20.30 sıralarında karşı yönden gelen Fevzi K.'nin kullandığı 07 ADS 93 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada Arif Akman olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralı olan Yusuf Yılmaz, gelen 112 ekibi tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Yusuf Yılmaz da hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Görgü tanıkları, Fevzi K.'nin önündeki biçerdöveri solladıktan sonra karşıdan gelen motosikletle çarpıştığını belirtti. Kazada yaşamını yitiren Arif Akman ile Yusuf Yılmaz'ın başlarında kask olmadığı kaydedildi.
FOTOĞRAFLI
Muharrem İnce yeni parti mi kuracak? Herkes bu iddiaları konuşuyor
Yerel seçim ne zaman? Yerel seçim tarihi erkene mi alınacak? Erdoğan talimatı verdi
Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları
Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama
Gümüşhane'de gece yarısı feci kaza!
Almanya ile Türkiye arasında yeni kriz! İzmir'deki Alman okulu kapatıldı!
Facebook'tan bir skandal daha! Geliştirdikleri uygulama 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı!
Usame Bin Ladin nasıl öldürüldü? Dikkat çeken karga detayı!
Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!
‘Reza Zarrab davası’nın hakimi: Artık Türkiye'ye gitmem mümkün değil
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum