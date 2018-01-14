Hafif ticari 2 araç çarpıştı: 3'ü çocuk 4 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, hafif ticari 2 araç çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında, Zafer Mahallesi Dallıca Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Nazilli'den Aydın yönüne giden Hüseyin Şahan'ın (40) kullandığı 09 NH 675 plakalı hafif ticari araç, karşıdan gelen Volkan Genç yönetimindeki 20 SN 702 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, Şahan'ın kullandığı araçtaki eşi Nazli Şahan (34), oğlu Mustafa Şahan (4) ile yakınları Umut Uysal (9) ve Elif Irmak Uysal (9) yaralandı. Araç sürücüleri ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, çağrılan ambulansla Nazil Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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