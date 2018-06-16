HABER

Hafif ticari araç, alt geçit inşaatına düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 11:21 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, alt geçit inşaatına düşen hafif ticari araç, ön tamponunun üzerinde dik durdu.

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA) - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, alt geçit inşaatına düşen hafif ticari araç, ön tamponunun üzerinde dik durdu. Araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan 4 kişi tedaviye alındı.

Kaza, gece saatlerinde Karabük-Bartın Karayolu Kirkille mevkiinde yapımı devam eden alt geçit inşaatında meydana geldi. Bartın istikametine giden Mevlüt Taşdelen (39) yönetimindeki 78 BS 250 plakalı hafif ticari araç, yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu 6 metre yükseklikten inşaat alanına düştü. Hafif ticari araç, inşaat temeli alanında dik şekilde durdu. Mevlüt Taşdelen cep telefonuyla 112 Acili arayıp uçuruma yuvarlandığını sanarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Mevlüt Taşdelen, eşi Fikriye (37), çocukları Burak Erdem (12) ve Yunus Eymen Taşdelen'i (3) araçtan çıkardı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
Araçları arızalanınca yardım isterken otomobilin çarpmasıyla öldü/ Ek fotoğrafAraçları arızalanınca yardım isterken otomobilin çarpmasıyla öldü/ Ek fotoğraf
Otomobil bariyere çarptı: Aynı aileden 3 ölü, 2 yaralıOtomobil bariyere çarptı: Aynı aileden 3 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Süleyman Soylu: Tüm kardeşlerimize ilk önce geçici ikametgah vereceğiz

Süleyman Soylu: Tüm kardeşlerimize ilk önce geçici ikametgah vereceğiz

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Veresiye aşk defteri olayı şaşkına çevirdi

Veresiye aşk defteri olayı şaşkına çevirdi

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'ndan açıklama!

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'ndan açıklama!

Sivas'ta gece yarısı feci kaza! Yaralılar var

Sivas'ta gece yarısı feci kaza! Yaralılar var

Nevşehir'de gece yarısı zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Nevşehir'de gece yarısı zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şoke eden olay! Su kanalında bulundu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şoke eden olay! Su kanalında bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.